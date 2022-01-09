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Приглашение в сборную принял за спам. Футболист игнорировал сообщение тренера из-за языка

Любомир Луканюк
9 января, 14:16
Роберто Лопес родился в Ирландии и не знал португальского языка, на котором его приглашали выступать за сборную Кабо-Верде

У Лопеса мама из Ирландии, папа из Кабо-Верде

Сегодня стартует Кубок африканских наций. В Камеруне 24 сборные разыграют главный трофей континента.

Будет среди них и команда Кабо-Верде. Островное государство собирало команду по принципу из миру по нитке. Очень интересная история попадания в сборную полузащитника Шемрок Роверс Роберто Лопеса.

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Футболист получил сообщение в мессенджере, но не ответил на него, поскольку ничего не понял. Письмо было на португальском языке.

Однако незнакомец, который писал, проявил настойчивость. Он снова и снова пытался связаться с Роберто. В конце концов игрок закинул письмо в переводчик и был шокирован. Он игнорировал главного тренера сборной, который по всему миру искал игроков, способных усилить сборную страны с населением чуть более 500 тысяч человек.

Роберто Лопес родился в Ирландии. Он даже играл за юниорскую сборную этой страны. Однако отец футболиста из Кабо-Верде, что и послужило вызовом в национальную команду островного государства, сообщает Евроспорт.

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