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Приїду до Києва, рознесу кабіну: ненависник України кинув виклик Берінчику

Олександр Трикіша
11 вересня, 23:59
Скандальний боксер Іван Редкач продовжує дошкуляти своїм співвітчизникам. Боксер, який проживає в США, кинув виклик Денису Берінчику та пригрозив приїхати до Києва

Іван Редкач хоче бою с Денисом Берінчиком / Фото: Instagram

Редкач днями відзначився скандальною заявою, про те, що не любить українців. Боксер уже давно виділяється довгим язиком і особливо любить вколоти своїх колег.

Найбільше дісталося від Редкача Василю Ломаченку, а тепер прийшла черга срібного призера Олімпіади-2012 Дениса Берінчика.

"Денька, друже, будь готовий до літа. Я приїду до Києва і рознесу тобі кабіну", – сказав у відео Іван, яке в Instagram розмістив сам Берінчик.

Редкач виступає в першій напівсередній ваговій категорії (63,5 кг), а Берінчик – в легкій (до 61,2 кг). Втім, Берінчик свого часу теж бився в першому напівсередньому дивізіоні. Та й Редкачу не важко скинути 2 кг, якщо бій все ж організують в легкій вазі.

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На рахунку Берінчика 15 перемог і жодної поразки в профі. Зараз українець володіє титулом версії WBO International в легкій вазі. У попередньому поєдинку він в бою на голих кулаках переміг Артема Лобова.

Редкач здобув 23 перемоги на професійному рингу і зазнав шість поразок. При цьому, два останні поєдинки він програв.

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