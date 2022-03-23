Під час захисту Маріуполя загинув український спортсмен

Іван Щокін загинув, захищаючи Маріуполь від російських окупантів / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Маріуполь – найгарячіша точка на військовій карті України. Щодня там гинуть українські громадяни та військовослужбовці.

Наступну непоправну втрату зазнав український спорт. Захищаючи Маріуполь, загинув 25-річний херсонський весляр Іван Щокін, про що повідомила Херсонська федерація академічного веслування.

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Іван займався академічним веслуванням з 2011 по 2015 рік. Він був призером всеукраїнських змагань серед юнаків.

Також ми повідомляли, як від рук російських фашистів загинула юна гімнастка з Маріуполя Катерина Дяченко. Їй було лише 11 років.

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Окупанти знищують мирне населення / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Український каратист Станіслав Горуна вважає, що смерть стане надто легкою карою для московського фюрера за його злочини проти народу України.