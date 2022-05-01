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Президент УЄФА отримав футболку Шахтаря з написом MARIUPOL

Андрій Трофімов
1 травня, 20:07
Донецький клуб хотів ще раз звернути увагу світової громадськості на проблему необхідності розблокування Маріуполя

Палкін презентував футболку Чеферіну / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін подарував президенту УЄФА Александеру Чеферіну футболку клубу з написом MARIUPOL перед благодійним матчем із Хайдуком, який проходив у хорватському Спліті.

Футболісти команди Ріната Ахметова вийшли на поле у футболках із написами SAVE MARIUPOL ("Збережіть Маріуполь") та WE AZOVSTAL ("Ми – Азовсталь").

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"Таким чином клуб хотів ще раз звернути увагу світової громадськості на проблему необхідності деблокади Маріуполя і, зокрема, заводу "Азовсталь", у підвалах якого вже два місяці ховаються від бомбардувань російськими військами тисячі людей, зокрема жінки та діти", – повідомили у Шахтарі.

Як повідомлялося, 1 травня вдалося евакуювати першу частину цивільних із Азовсталі. Інформацію підтвердив президент Зеленський.

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Нагадаємо, що ФК Шахтар Ріната Ахметова проводить благодійні матчі Shakhtar Global Tour for Peace у Європі для збору коштів як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри проводилася особлива акція для привернення уваги до злочинів Росії в Україні. Зокрема, у Польщі на поле вийшов хлопець із Маріуполя, якому вдалося забити гол.

У Туреччині гравці вийшли у футболках із зображенням зап'ястя Валерії Глодана. На ньому бейджик із пологового будинку про народження доньки Кіри, яка у тримісячному віці разом із мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі напередодні Великодня.

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