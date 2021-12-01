3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов отримав спеціальну нагороду з рук глави УЄФА

Андрій Трофімов
1 грудня, 16:00
Керівник УЄФА Александер Чеферін вручив Рінату Ахметову почесну нагороду UEFA Football Leadership Award на честь досягнень Шахтаря за 25 років його президентства та в рік 85-річчя клубу

Рінат Ахметов і Александер Чеферін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч відбулася у середу, 1 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

"Список завойованих донецьким Шахтарем трофеїв за вашого президентства вражає. У цьому тисячолітті клуб переміг у 13 чемпіонатах України та завоював 11 національних Кубків, продемонструвавши зразкову історію успіху пострадянського періоду. І не лише на національному рівні – перемога у фіналі останнього Кубка УЄФА 2009 року стала знаковою подією і на міжнародній арені", – зауважив Чеферін.

"Але всі ці трофеї розповідають лише частину історії. Після більш ніж двох десятиліть регулярної участі в Лізі чемпіонів УЄФА помаранчево-чорні кольори та відомий стиль гри вашої команди тепер визнані світовою футбольною спільнотою як невід'ємна частина фольклору найбільшого футбольного турніру у світі. Все це було б неможливо без вашої великої любові та мудрого керівництва", – додав президент УЄФА.

Після вручення нагороди на честь урочистої події в УЄФА було організовано офіційний обід, у якому взяли участь Александер Чеферін, Рінат Ахметов, Сергій Палкін, Даріо Срна та Звонімір Бобан.