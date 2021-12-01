Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов отримав спеціальну нагороду з рук глави УЄФА

Рінат Ахметов і Александер Чеферін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч відбулася у середу, 1 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

"Список завойованих донецьким Шахтарем трофеїв за вашого президентства вражає. У цьому тисячолітті клуб переміг у 13 чемпіонатах України та завоював 11 національних Кубків, продемонструвавши зразкову історію успіху пострадянського періоду. І не лише на національному рівні – перемога у фіналі останнього Кубка УЄФА 2009 року стала знаковою подією і на міжнародній арені", – зауважив Чеферін.

"Але всі ці трофеї розповідають лише частину історії. Після більш ніж двох десятиліть регулярної участі в Лізі чемпіонів УЄФА помаранчево-чорні кольори та відомий стиль гри вашої команди тепер визнані світовою футбольною спільнотою як невід'ємна частина фольклору найбільшого футбольного турніру у світі. Все це було б неможливо без вашої великої любові та мудрого керівництва", – додав президент УЄФА.

Після вручення нагороди на честь урочистої події в УЄФА було організовано офіційний обід, у якому взяли участь Александер Чеферін, Рінат Ахметов, Сергій Палкін, Даріо Срна та Звонімір Бобан.