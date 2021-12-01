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11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов получил специальную награду из рук главы УЕФА

Андрей Трофимов
1 декабря, 16:00
Руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений Шахтера за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба

Ринат Ахметов и Александер Чеферин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Встреча состоялась в среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

"Список завоеванных донецким Шахтером трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене", – отметил Чеферин.

"Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства", – добавил президент УЕФА.

После вручения награды в честь торжественного события в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.