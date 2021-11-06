Президент Барселони обдурив Ла Лігу у фінансовому звіті: клуб знову чекає на перевірку

Барселона / Фото: REUTERS

Президент організації Хав'єр Тебас попросив Вищу спортивну раду (CSD) провести аудит останнього фінансового звіту каталонського клубу. Про це повідомляє Diario Sport.

Раніше ми писали, що сьогодні вночі Барселона представила Хаві в якості головного тренера команди.

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Ла Ліга вважає, що рада директорів президента Жоана Лапорти відповідає за частину збитків Барселони нарівні з командою Жозепа Бартомеу.

Згідно з наданими даними, клубу необхідно було заробити 124 мільйони євро, щоб вписатися в рамки фінансового фейр-плей. Ліга засумнівалася у звітах та попросила CSD розпочати адміністративний процес з метою визначити точну суму.

Закон про спорт зобов'язує членів рад директорів клубів, які беруть участь у професійних змаганнях, відповідати за негативні економічні результати в період їхнього управління. Отже, як тільки буде визначено збитки за фінансовий рік-2020/21, що стосуються поточної ради директорів, Ла Ліга повідомить клуб про нову суму за сезон-2021/22, на яку також має бути видана остаточна гарантія.