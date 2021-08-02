Претендент на золото травмувався під час святкування перемоги і знявся з Олімпіади

Ірландський боксер Ейдан Уолш отримав безглузду травму і змушений був знятися з півфіналу боксерського турніру на Олімпійських іграх в Токіо

Ейдан Волш отримав травму під час святкування / Фото: Reuters

Уолш бурхливо відреагував на перемогу над Мервеном Клером з Маврикія в чвертьфіналі Ігор. Як тільки судді оголосили вердикт, Уолш став стрибати прямо на рингу.

Читайте також: Бігав, як божевільний: тренер не стримав емоцій після завоювання медалі в Токіо

Однак під час святкування боксер невдало приземлився і підвернув щиколотку. Після бою Ейдан покинув стадіон на інвалідному візку, повідомляє The Ring.

Наступний медичний огляд виключив подальшу участь боксера в Олімпіаді в Токіо.

Реклама

Боксер не був присутній на медичному огляді і зважуванні перед боєм з британцем Петом Маккормаком, який в результаті отримав путівку в фінал без бою.

Уолш все одно отримає бронзову медаль, адже на олімпійському боксерському турнірі немає боїв за третє місце, однак цю безглузду травму він запам'ятає на все життя – вона могла коштувати йому золотої нагороди!

Раніше ми писали, що французький боксер з російським корінням боксер з Франції влаштував бунт на Олімпіаді. Мурад Алієв в чвертьфіналі Олімпійських ігор в Токіо поступився британцеві Фрейзеру Кларку, після чого влаштував страйк прямо на рингу.