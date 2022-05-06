5 травня 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 травня 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хем 0
5 травня 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 травня 22:00
Марсель 0
Феєнорд 0
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
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Прес-конференція Олександра Петракова у Словенії. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець
6 травня, 15:55
Наставник національної команди України Олександр Петраков відповість на запитання журналістів на підготовчому зборі Словенії. Початок о 17:30

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: УАФ

Збірна України 6 травня проводить день відкритих дверей для представників ЗМІ на базі у Словенії. Під час заходу запланована прес-конференція головного тренера та відкрите тренування гравців збірної.

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Представники мас-медіа зможуть відвідати прес-конференцію головного тренера збірної України Олександра Петракова та одного з гравців команди (початок – о 17:30 за київським часом). Також у відкритому форматі пройде тренування "синьо-жовтих" (початок – о 18:00 за київським часом).

Медіа-заходи відбудуться 6 травня на території тренувального центру Футбольного союзу Словенії у Брдо.

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Прес-конференція Петракова у Словенії. Дивитися онлайн

Нагадаємо, вже 11 травня збірна України проведе свій перший спаринг. Суперником підопічних Олександра Петракова стане Боруссія Менхенгладбах.