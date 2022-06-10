10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Пресконференція Олександра Петракова перед Вірменією: онлайн-трансляція (відео)

Сергій Шаховець
10 червня, 16:12
Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков відповість на запитання журналістів напередодні матчу Ліги націй із Вірменією. Стежте за пресконференцією з нами!

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Завтра збірна України зіграє другий поєдинок Ліги націй сезону 2022-2023. Номінально домашня зустріч відбудеться на польському стадіоні у Лодзі.

В середу підопічні Петракова вдало стартували у новому розіграші Ліги націй, перемігши на виїзді збірну Ірландії з рахунком 1:0.

Реклама

Сьогодні головний тренер збірної Олександр Петраков та один із футболістів команди проведуть передматчеву пресконференцію, за якою в режимі онлайн ви зможете стежити у нас на сайті. Початок о 17:30 за київським часом.

Пресконференція Петракова у Лодзі. Дивитися онлайн

Реклама

У суботу, 11 червня, збірна України проведе матч 3-го туру Ліги націй проти команди Вірменії. Суперники українців уже зіграли два матчі у нинішньому розіграші турніру.

У першому турі вірмени обіграли у домашньому поєдинку ірландців (1:0), а потім поступилися Шотландії (0:2). Після двох зіграних матчів збірна Вірменії посідає третє місце у групі В1, набравши три очки. Стільки ж набрали команди Шотландії та України.

Реклама

Дивіться, як збірна України резервним складом обіграла Ірландію