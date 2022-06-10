10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Пресс-конференция Александра Петракова перед Арменией: онлайн-трансляция (видео)

Сергей Шаховец
10 июня, 16:12
Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков ответит на вопросы журналистов накануне матча Лиги наций с Арменией. Следите за пресс-конференцией с нами!

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Завтра сборная Украины сыграет второй поединок Лиги наций сезона 2022-2023. Номинально домашняя встреча состоится на польском стадионе в Лодзи.

В среду подопечные Петракова удачно стартовали в новом розыгрыше Лиги наций, победив на выезде сборную Ирландии со счетом 1:0.

Реклама

Сегодня главный тренер сборной Александр Петраков и один из футболистов команды проведут предматчевую пресс-конференцию, за которой в режиме онлайн вы сможете следить у нас на сайте. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн

Реклама

В субботу, 11 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против команды Армении. Соперники украинцев уже сыграли два матча в нынешнем розыгрыше турнира.

В первом туре армяне обыграли в домашнем поединке ирландцев (1:0), а затем уступили Шотландии (0:2). После двух сыгранных матчей сборная Армении занимает третье место в группе В1, набрав три очка. Столько же набрали команды Шотландии и Украины.

Реклама

Смотрите, как сборная Украины резервным составом обыграла Ирландию