8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Прес-конференція Олександра Петракова напередодні матчу з Чехією. Онлайн трансляція

Сергій Шаховець
7 вересня, 15:41
Перед товариським матчем з Чехією, головний тренер збірної України відповість на питання журналістів

Олександр Петраков - головний тренер збірної України / Фото: Reuters

Сьогодні о 19:00 відбудеться прес-конференція в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова, присвячена завтрашньому товариському матчу із Чехією.

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Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 8 вересня на стадіоні "Дусан-Арена" в Пльзені, початок о 21:45.

Склад збірної України на товариський матч із Чехією

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Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі – Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

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