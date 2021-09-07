8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Пресс-конференция Александра Петракова накануне матча с Чехией. Онлайн трансляция

Сергей Шаховец
7 сентября, 15:41
Перед товарищеским матчем с Чехией, главный тренер сборной Украины ответит на вопросы журналистов

Александр Петраков - главный тренер сборной Украины / Фото: Reuters

Сегодня в 19:00 состоится пресс-конференция и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова, посвященной завтрашнему товарищескому матчу с Чехией.

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Напомним, что поединок пройдет 8 сентября на стадионе "Дусан-Арена" в Пльзене, начало в 21:45.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией

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Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря Луганск), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

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