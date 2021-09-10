Прем'єр-ліга повертається: розкладі результати 7 туру

Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Ці матчі стануть головною репетицією для наших представників в єврокубках, адже вже наступного тижня стартують групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги конференцій!
Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
П'ятниця, 10 вересня
19:30 Олександрія – Інгулець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.72 – 3.50 – 4.80
Субота, 11 вересня
14:00 Рух – Зоря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.00
17:00 Металіст 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 10.00 – 5.00 – 1.30
19:30 Шахтар – Дніпро-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.41 – 4.60 – 5.75
Неділя, 12 вересня
14:00 Минай – Чорноморець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.35 – 3.30 – 2.90
17:00 Колос – Маріуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.90 – 3.50 – 3.80
19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.25 – 3.40 – 3.00
Понеділок, 13 вересня
19:30 Верес – Львів
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.00 – 3.50 – 3.40