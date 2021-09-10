10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Прем'єр-ліга повертається: розкладі результати 7 туру

Олександр Трикіша
10 вересня, 13:16
Чемпіонат України повертається після перерви на матчі збірних. З 10 по 13 вересня пройдуть матчі 7-го туру Прем'єр-ліги, а центральний матч пройде в Києві, де Шахтар прийме Дніпро-1

Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Ці матчі стануть головною репетицією для наших представників в єврокубках, адже вже наступного тижня стартують групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги конференцій!

Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

П'ятниця, 10 вересня

19:30 Олександрія – Інгулець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.72 – 3.50 – 4.80

Субота, 11 вересня

14:00 Рух – Зоря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.00

17:00 Металіст 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 10.00 – 5.00 – 1.30

19:30 Шахтар – Дніпро-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.41 – 4.60 – 5.75

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Неділя, 12 вересня

14:00 Минай – Чорноморець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.35 – 3.30 – 2.90

17:00 Колос – Маріуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.90 – 3.50 – 3.80

19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.25 – 3.40 – 3.00

Понеділок, 13 вересня

19:30 Верес – Львів
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.00 – 3.50 – 3.40

Турнірна таблиця:

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