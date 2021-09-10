Прем'єр-ліга повертається: розкладі результати 7 туру

Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Ці матчі стануть головною репетицією для наших представників в єврокубках, адже вже наступного тижня стартують групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги конференцій!

Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

П'ятниця, 10 вересня

19:30 Олександрія – Інгулець

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 1.72 – 3.50 – 4.80

Субота, 11 вересня

14:00 Рух – Зоря

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.00

17:00 Металіст 1925 – Динамо

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 10.00 – 5.00 – 1.30

19:30 Шахтар – Дніпро-1

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 1.41 – 4.60 – 5.75

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Неділя, 12 вересня

14:00 Минай – Чорноморець

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 2.35 – 3.30 – 2.90

17:00 Колос – Маріуполь

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 1.90 – 3.50 – 3.80

19:30 Ворскла – Десна

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 2.25 – 3.40 – 3.00

Понеділок, 13 вересня

19:30 Верес – Львів

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 2.00 – 3.50 – 3.40

Турнірна таблиця: