Премьер-лига возвращается: расписании результаты 7 тура

Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Эти матчи станут главной репетицией для наших представителей в еврокубках, ведь уже на следующей неделе стартуют групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги конференций!
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 10 сентября
19:30 Александрия – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.72 – 3.50 – 4.80
Суббота, 11 сентября
14:00 Рух – Заря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.00
17:00 Металлист 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.30
19:30 Шахтер – Днепр-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.41 – 4.60 – 5.75
Воскресенье, 12 сентября
14:00 Минай – Черноморец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 2.90
17:00 Колос – Мариуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.90 – 3.50 – 3.80
19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.00
Понедельник, 13 сентября
19:30 Верес – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40