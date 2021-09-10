Премьер-лига возвращается: расписании результаты 7 тура

Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Эти матчи станут главной репетицией для наших представителей в еврокубках, ведь уже на следующей неделе стартуют групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги конференций!

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 10 сентября

19:30 Александрия – Ингулец

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 1.72 – 3.50 – 4.80

Суббота, 11 сентября

14:00 Рух – Заря

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.00

17:00 Металлист 1925 – Динамо

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.30

19:30 Шахтер – Днепр-1

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 1.41 – 4.60 – 5.75

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Воскресенье, 12 сентября

14:00 Минай – Черноморец

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 2.90

17:00 Колос – Мариуполь

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 1.90 – 3.50 – 3.80

19:30 Ворскла – Десна

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.00

Понедельник, 13 сентября

19:30 Верес – Львов

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40

Турнирная таблица: