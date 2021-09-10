10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Премьер-лига возвращается: расписании результаты 7 тура

Александр Трикиша
10 сентября, 13:16
Чемпионат Украины возвращается после паузы на матчи сборных. С 10 по 13 сентября пройдут матчи 7-го тура Премьер-лиги, а центральный матч пройдет в Киеве, где Шахтер примет Днепр-1

Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Эти матчи станут главной репетицией для наших представителей в еврокубках, ведь уже на следующей неделе стартуют групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги конференций!

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 10 сентября

19:30 Александрия – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.72 – 3.50 – 4.80

Суббота, 11 сентября

14:00 Рух – Заря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.00

17:00 Металлист 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 10.00 – 5.00 – 1.30

19:30 Шахтер – Днепр-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.41 – 4.60 – 5.75

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Воскресенье, 12 сентября

14:00 Минай – Черноморец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 2.90

17:00 Колос – Мариуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.90 – 3.50 – 3.80

19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.00

Понедельник, 13 сентября

19:30 Верес – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40

Турнирная таблица:

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