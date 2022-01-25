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ПЛР-тест перед сексом. Спортсменка поставила ультиматум нареченому

Андрій Трофімов
25 січня, 12:35
Олімпійська чемпіонка у лижних перегонах Тереза Йохауг боїться пропустити Пекін-2022, але й не збирається відмовлятися від ночі кохання

Тереза і Нільс / Фото: Колаж: Сьогодні

На Ігри-2018 до Пхенчхана Тереза Йохауг не поїхала через бальзам для губ. У ньому містилися заборонені речовини і спортсменка провалила допінг-тест.

Повз Пекіна-2022 легко можна пролетіти, якщо провалити тести на коронавірус. Тому Йохауг дуже відповідально ставиться до свого здоров'я.

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Але нещодавно Тереза побралася зі своїм нареченим Нільсом Якобом Хоффом і має намір зі зборів заїхати додому, щоби провести з ним ніч.

За словами лижниці, секс буде лише у тому випадку, якщо ПЛР-тести Нільса дадуть негативні результати.

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"Так, я збираюся поїхати додому і провести ніч із нареченим. Він двічі здасть ПЛР-тести, перш ніж я приїду, тому ми будемо в безпеці", – заявила спортсменка.

Терезі Йохауг – 33 роки. Вона олімпійська чемпіонка 2010 року, на Іграх-2014 виграла срібло та бронзу.

Окрім того, 14 разів перемагала на чемпіонатах світу.

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