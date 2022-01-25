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ПРЦ-тест перед сексом. Спортсменка поставила ультиматум жениху

Андрей Трофимов
25 января, 12:35
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Тереза Йохауг боится пропустить Пекин-2022, но и не собирается отказываться от ночи любви

Тереза и Нильс / Фото: Коллаж: Сегодня

На Игры-2018 в Пхенчхан Тереза Йохауг не поехала из-за бальзама для губ. В нем содержались запрещенные вещества и спортсменка провалила допинг-тест.

Мимо Пекина-2022 легко можно пролететь если провалить тесты на коронавирус. Поэтому Йохауг очень ответственно относится к своему здоровью.

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Но недавно Тереза обручилась со своим женихом Нильсом Якобом Хоффом и намерена со сборов заехать домой, чтобы провести с ним ночь.

По словам лыжницы, секс будет лишь в том случае, если ПЦР-тесты Нильса дадут отрицательные результаты.

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"Да, я собираюсь уехать домой и провести ночь с женихом. Он дважды сдаст ПЦР-тесты, прежде чем я приеду, так что мы будем в безопасности", – заявила спортсменка.

Терезе Йохауг – 33 года. Она олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх-2014 выиграла серебро и бронзу.

Кроме того, 14 раз побеждала на чемпионатах мира.

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