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Маріуполь --
Динамо --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
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Інгулець --
Верес --
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Брюгге --
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Порту --
Мілан --
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"Подзвонив Зозуля і напхав за знімок у Кремля". Вихованець Динамо міг грати в Ромі, але вибрав Амкар

Сергій Шаховець
17 жовтня, 12:32
Екс-півзахисник полтавської Ворскли Олег Міщенко мав досвід виступів у російському чемпіонаті. Але схоже наука пройшла даром

Зозуля напихав Міщенко за фото у Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий футболіст, який в юному віці міг опинитися в італійській Ромі, розповів в інтерв'ю FanDay.net про виступи в Росії і своє ставлення до північного сусіда.

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- У 2016 році ти перейшов в російський Амкар. Зловив багато хейта?

- Якщо чесно, негативу було багато, але я не приділяв цьому уваги. Принаймні ніхто ніколи, коли мене бачив вживу, не ображав. Диванні сміливці могли написати, а в обличчя ніхто нічого не говорив.

- Зараз шкодуєш про цей перехід?

- Ні. Може, шкодував би тому, що у мене паралельно була пропозиція від Панатінаїкоса. Тоді був непоганий етап в моїй кар'єрі.

Я вибрав Амкар і люблю цей клуб всім серцем. Він мені подарував багато друзів, з якими я спілкуюся досі, на зв'язку 24/7.

Вихованець київського Динамо вважав за краще обрати російський клуб грецькому, оскільки мріяв грати в московському Спартаку.

- Як можна було, вибираючи між Панатінаїкосом і Амкаром, виїхати в Перм, а не в Афіни?

- Я вибрав Росію, і поясню, чому. Пам'ятаю ще ті часи, коли кайфував від гри московського Спартака. Я знав, як робиться в Росії.

У нас гравець вистрілює – і все тягнеться дуже довго. Ось згадайте Романа Безуса, коли він був в Полтаві. Він був на божевільному рівні, а його тільки через два роки забрали в Динамо.

А в Росії такого не бувало: як тільки гравець вистрілював, то його забирали відразу. Кар'єра йде швидше. Я хотів тоді потрапити в Спартак, тому і вибрав Росію.

Відзначимо, що за Амкар Міщенко зіграв лише один матч в Прем'єр-лізі.

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- Коли з Громовим знімався на тлі Кремля, очікував такої реакції? Як сприймаєш це зараз?

- По-перше, я тоді був молодий, не було такого розуму, мислення, як зараз.

Мені тоді відразу зателефонував Рома Зозуля, напхав мені "торбу", типу, що я роблю, видали швидко. Я видалив відразу. Розумів, що можуть бути якісь наслідки.

Ось така ситуація, просто необдуманий крок. Не було мети когось спровокувати. Просто необдумане рішення виставити фото.

- Яке твоє ставлення до Росії?

- Нейтральне. У мене немає ні негативу, ні позитиву. У мене там друзі. А сама країна – мені нецікаво говорити про неї, якщо чесно. У кожної нації є адекватні люди, а є неадекватні.

Зараз йдуть військові дії з Росією, тому говорити щось добре чи погане я не буду. Це політична ситуація, і туди я лізти точно не хочу.

- Спорт поза політикою чи ні?

- Я вважаю, що на сто відсотків спорт поза політикою, – сказав Міщенко.

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Додамо, що 31-річний футболіст кращі футбольні роки провів у полтавській Ворсклі та ужгородській Говерлі.

У 2009 році футболіст перебував на перегляді в італійській Ромі і навіть взяв участь у спарингу проти клубу з ОАЕ.

Останнім клубом Міщенка було житомирське Полісся, яке він покинув у грудні 2018 року.

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