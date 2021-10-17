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"Позвонил Зозуля и напихал за снимок у Кремля". Воспитанник Динамо мог играть в Роме, но выбрал Амкар

Сергей Шаховец
17 октября, 12:32
Экс-полузащитник полтавской Ворсклы Олег Мищенко имел опыт выступлений российском чемпионате. Но похоже наука прошла даром

Зозуля напихал Мищенко за фото у Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный футболист, который в юном возрасте мог оказаться в итальянской Роме, рассказал в интервью FanDay.net о выступлениях в России и своем отношении к северному соседу.

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– В 2016 году ты перешел в российский Амкар. Поймал много хейта?

– Если честно, негатива было много, но я не уделял этому внимания. По крайней мере никто никогда, когда меня видел вживую, не обижал. Диванные смельчаки могли написать, а в лицо никто ничего не говорил.

– Сейчас жалеешь об этом переходе?

– Нет. Может, жалел бы потому, что у меня параллельно было предложение от Панатинаикоса. Тогда был неплохой этап в моей карьере.

Я выбрал Амкар и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, на связи 24/7.

Воспитанник киевского Динамо предпочел российский клуб греческому, поскольку мечтал играть в московском Спартаке.

– Как можно было, выбирая между Панатинаикосом и Амкаром, уехать в Пермь, а не в Афины?

– Я выбрал Россию, и объясню, почему. Помню еще те времена, когда кайфовал от игры московского Спартака. Я знал, как делается в России.

У нас игрок выстреливает – и все тянется очень долго. Вот вспомните Романа Безуса, когда он был в Полтаве. Он был на безумном уровне, а его только через два года забрали в Динамо.

А в России такого не бывало: как только игрок выстреливал, то его забирали сразу. Карьера идет быстрее. Я хотел тогда попасть в Спартак, поэтому и выбрал Россию.

Отметим, что за Амкар Мищенко сыграл всего один матч в Премьер-лиге.

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– Когда с Громовым фоткался на фоне Кремля, ожидал такой реакции? Как воспринимаешь это сейчас?

– Во-первых, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас.

Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне "торбу", типа, что я делаю, удали быстро. Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.

Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото.

– Какое твое отношение к России?

– Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне неинтересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные.

Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.

– Спорт вне политики или нет?

– Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики, – сказал Мищенко.

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Добавим, что 31-летний футболист лучшие футбольные годы провел в полтавской Ворскле и ужгородской Говерле.

В 2009 году футболист пребывал на просмотре в итальянской Роме и даже принял участие в спарринге против клуба из ОАЭ.

Последним клубом Мищенко было житомирское Полесье, которое он покинул в декабре 2018 года.

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