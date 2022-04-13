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Ганебна і жалюгідна роль в історії. Ексгравець Динамо знає майбутнє Путіна

Євген Щербаков
13 квітня, 14:08
Український тренер Дмитро Михайленко вважає, що кожен росіянин має відповідати за злочини в нашій країні

Михайленко прогнозує жалюгідне майбутнє Путніу / Фото: Колаж: Сьогодні

Затримання Віктора Медведчука ще більше згуртувало український народ у протистоянні з проросійськими політиками. Спортивний світ теж не залишив поза увагою арешт і закликає до такої ж долі й кума Медведчука, яким є президент-агресор Володимир Путін.

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Головнокомандувачу геноцидом українського народу точно не світить яскраве майбутнє. У цьому впевнений ексгравець Динамо Київ та збірної України Дмитро Михайленко:

"Все, що зараз відбувається в Україні, – це війна та звірство. Я вважаю, що кожен росіянин повинен і несе відповідальність у цих злочинах. Країна, де люди перетворилися на тупу та боягузливу масу, де нахабно обманюють з екранів телевізорів, де президент є злочинцем, якому дістанеться найганебніша і найжалюгідніша роль в історії. Їм немає жодного виправдання.

Я хочу, щоб у країні закінчилася війна, люди почали займатися своїми справами, працювати, діти пішли до школи, спортсмени почали тренуватись та змагатися. Майбутнє футболу залежить саме від того, коли все завершиться.

У пособництві Путіну звинуватив Віктора Медведчука український тенісист Сергій Стаховський. Він вважає, що на проросійського політика чекає справедливий суд.