Пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Що буде з боєм?

Бій пройде 25 вересня у Лондоні

Сьогодні на стадіоні лондонського Тоттенгема сталася пожежа. Довелося евакуювати 300 людей.

Як повідомляє The Sun, загорівся повітряний компресор на кухні. З пожежею вдалося швидко впоратися, постраждалих немає.

Стадіон Тоттенгема був відкритий в 2019 році і вміщує понад 60 тисяч глядачів. Крім футбольних матчів, тут проводяться поєдинки з американського футболу, а також концерти.

Саме на арені Тоттенгема 25 вересня відбудеться грандіозний боксерський поєдинок у суперважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа зустрінеться з українським претендентом Олександром Усиком.

Всі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, були продані за добу.

Незважаючи на пожежу бій відбудеться!