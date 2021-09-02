4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Що буде з боєм?

Любомир Луканюк
2 вересня, 20:07
Кілька сотень людей довелося евакуювати зі стадіону Тоттенгема, де стався спалах на кухні. Саме тут через три тижні пройде чемпіонський бій у суперважкій вазі

Бій пройде 25 вересня у Лондоні

Сьогодні на стадіоні лондонського Тоттенгема сталася пожежа. Довелося евакуювати 300 людей.

Як повідомляє The Sun, загорівся повітряний компресор на кухні. З пожежею вдалося швидко впоратися, постраждалих немає.

Стадіон Тоттенгема був відкритий в 2019 році і вміщує понад 60 тисяч глядачів. Крім футбольних матчів, тут проводяться поєдинки з американського футболу, а також концерти.

Саме на арені Тоттенгема 25 вересня відбудеться грандіозний боксерський поєдинок у суперважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа зустрінеться з українським претендентом Олександром Усиком.

Всі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, були продані за добу.

Незважаючи на пожежу бій відбудеться!

Реклама