Повісився через борги: подробиці смерті українського боксера

Володимир Вірчис міг покінчити з життям через борги / Фото: Колаж: Сьогодні

Вірчис пішов із життя у 48-річному віці . Тіло боксера було виявлено у ніч на 28 січня у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка.

Зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся.

Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився Вірчис.

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Раніше повідомлялося, що останніми роками Вірчис страждав на депресії. Видання Міст повідомляє, що напередодні боксер прийшов на судове засідання щодо підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера і публічно почав вимагати повернути борг.

Хто такий Володимир Вірчис