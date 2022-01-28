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Повесился из-за долгов: подробности смерти украинского боксера

Андрей Трофимов
28 января, 15:28
Сегодня стало известно о смерти украинского боксера Владимира Вирчиса. Версию о самоубийстве подтвердили в полиции, а также всплыли другие подробности последних дней жизни боксера

Владимир Вирчис мог покончить с жизнью из-за долгов / Фото: Коллаж: Сегодня

Вирчис ушел из жизни в 48-летнем возрасте. Тело боксера было обнаружено в ночь на 28 января в Днепровском районе.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Согласно отчету, сегодня ночью в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину.

Утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался Вирчис.

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Ранее сообщалось, что в последние годы Вирчис страдал от депрессии. Издание Мост сообщает, что накануне боксер пришел на судебное заседание относительно подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и привселюдно начал требовать вернуть долг.

Кто такой Владимир Вирчис

  • Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
  • Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
  • Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.