Повесился из-за долгов: подробности смерти украинского боксера

Владимир Вирчис мог покончить с жизнью из-за долгов / Фото: Коллаж: Сегодня
Вирчис ушел из жизни в 48-летнем возрасте. Тело боксера было обнаружено в ночь на 28 января в Днепровском районе.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Согласно отчету, сегодня ночью в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину.
Утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.
Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался Вирчис.
Ранее сообщалось, что в последние годы Вирчис страдал от депрессии. Издание Мост сообщает, что накануне боксер пришел на судебное заседание относительно подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и привселюдно начал требовать вернуть долг.
Кто такой Владимир Вирчис
- Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
- Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
- Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.