Повесился из-за долгов: подробности смерти украинского боксера

Владимир Вирчис мог покончить с жизнью из-за долгов / Фото: Коллаж: Сегодня

Вирчис ушел из жизни в 48-летнем возрасте. Тело боксера было обнаружено в ночь на 28 января в Днепровском районе.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Согласно отчету, сегодня ночью в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину.

Утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался Вирчис.

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Ранее сообщалось, что в последние годы Вирчис страдал от депрессии. Издание Мост сообщает, что накануне боксер пришел на судебное заседание относительно подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и привселюдно начал требовать вернуть долг.

Кто такой Владимир Вирчис