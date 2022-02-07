Погасла зірка українського футболу повертається – відео з тренажерки

Євген Коноплянка найближчим часом може змінити клуб / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього сезону один із найвідоміших гравців українського чемпіонату отримує вкрай мало ігрового часу. Коноплянка не зіграв у жодному матчі в чемпіонаті України чи Кубку, і лише двічі вийшов на заміну у Лізі чемпіонів (сумарно – 47 хвилин ігрового часу).

Нестачу ігрового тонусу футболіст компенсує активними заняттями у тренажерному залі. Ймовірно, Євген готується до камбека на полі.

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В останній тиждень ходили чутки про можливий перехід Коноплянки до австрійського ЛАСКу. Також реальним варіантом виглядає повернення до Дніпра.

За інформацією джерел, сам футболіст нібито готовий піти на скорочення зарплати, щоби підписати з Дніпром-1 тривалий контракт.

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У Шахтарі в Коноплянки чинний контракт ще на півроку. Сайт Transfermarkt оцінює трансферну вартість Євгена у 1,5 мільйона євро.

Раніше ми писали, що Коноплянка не поїхав із донецьким Шахтарем на тренувальний збір до Туреччини. Найімовірніше, за "гірників" він більше не зіграє.

Коноплянка та сніговик / Фото: Instagram

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Євген Коноплянка: