6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Погасла зірка українського футболу повертається – відео з тренажерки

Максим Мельник
7 лютого, 00:47
Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка показав, як набирає форми у тренажерному залі. Цього сезону він не зіграв жодного повного матчу

Євген Коноплянка найближчим часом може змінити клуб / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього сезону один із найвідоміших гравців українського чемпіонату отримує вкрай мало ігрового часу. Коноплянка не зіграв у жодному матчі в чемпіонаті України чи Кубку, і лише двічі вийшов на заміну у Лізі чемпіонів (сумарно – 47 хвилин ігрового часу).

Нестачу ігрового тонусу футболіст компенсує активними заняттями у тренажерному залі. Ймовірно, Євген готується до камбека на полі.

Реклама

В останній тиждень ходили чутки про можливий перехід Коноплянки до австрійського ЛАСКу. Також реальним варіантом виглядає повернення до Дніпра.

За інформацією джерел, сам футболіст нібито готовий піти на скорочення зарплати, щоби підписати з Дніпром-1 тривалий контракт.

Реклама

У Шахтарі в Коноплянки чинний контракт ще на півроку. Сайт Transfermarkt оцінює трансферну вартість Євгена у 1,5 мільйона євро.

Раніше ми писали, що Коноплянка не поїхав із донецьким Шахтарем на тренувальний збір до Туреччини. Найімовірніше, за "гірників" він більше не зіграє.

Коноплянка та сніговик / Фото: Instagram

Реклама

Євген Коноплянка:

  • за час професійної кар'єри виступав за Дніпро, Севілью (Іспанія), Шальке (Німеччина) та Шахтар;
  • за збірну України зіграв 86 матчів та забив 21 гол;
  • футболіст року в Україні у 2010, 2012 та 2013 роках.