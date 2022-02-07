6 февраля 16:30
Боруссия Д 2
Байер 5
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетико 2
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Потухшая звезда украинского футбола возвращается – видео из тренажерки

Максим Мельник
7 февраля, 00:47
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка показал, как набирает форму в тренажерном зале. В этом сезоне он не сыграл ни одного полного матча

Евгений Коноплянка в ближайшее время может сменить клуб / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом сезоне один из самых известных игроков украинского чемпионата получает крайне мало игрового времени. Коноплянка не сыграл ни в одном матче в чемпионате Украины или Кубке, и лишь дважды вышел на замену в Лиге чемпионов (суммарно – 47 минут игроковго времени).

Нехватку игроковго тонуса футболист компенсирует активными занятиями в тренажерном зале. Вероятно, Евгений готовится к камбеку на поле.

Реклама

В последнюю неделю ходили слухи о возможном переходе Коноплянки в австрийский ЛАСК. Также реальным вариантом выглядит возвращение в Днепр.

По информации источников, сам футболист якобы готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с Днепр-1 продолжительный контракт.

Реклама

В Шахтере у Коноплянки действующий контракт еще на полгода. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Евгения в 1,5 миллиона евро.

Ранее мы писали, что Коноплянка не поехал с донецким Шахтером на тренировочный сбор в Турцию. Вероятнее всего, за "горняков" он больше не сыграет.

Коноплянка и снеговик / Фото: Instagram

Реклама

Евгений Коноплянка:

  • за время профессиональной карьеры выступал за Днепр, Севилью (Испания), Шальке (Германия) и Шахтер;
  • за сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 21 гол;
  • футболист года в Украине в 2010, 2012 и 2013 годах.