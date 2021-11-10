"Тому що ми цього заслужили": Де Дзербі назвав причини невдач Шахтаря у Лізі чемпіонів

Італійський фахівець докладно розповів про причини невдалих результатів Шахтаря у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Раніше ми писали, що Шахтар припинив співпрацю з нападником Дентіньо.

"Чому в Лізі чемпіонів у Шахтаря лише одне очко? Тому що ми цього заслужили. Але кожен матч має свою історію. Проти Інтера показали гарну гру, але зіграли внічию. На виїзді проти Реала могли зробити більше.

За іншої стратегії ми могли б мати ще кілька очок. Але я вважав за краще зіграти по-своєму, незважаючи на усвідомлення ризику. Мій вибір продиктований бажанням збудувати щось важливе.

Зараз ми не готові так грати в Лізі чемпіонів, нам не вистачає знань про гру, фізичні характеристики, переконаність. Але ми зростатимемо.

Зараз я думаю про матч із Інтером. Там ми зробимо все можливе, щоб здобути перемогу та зберегти надію на третє місце", – поділився Де Дзербі у коментарі SassuoloNews.net.