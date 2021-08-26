Потягли "Мрію"! Українські силачі встановили неймовірний рекорд

Ось так стронгмени встановлювали рекорд

Українські стронгмени зробили неймовірне – зрушили з місця найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Силачі протягли 330 тонн (вага літака з паливом) – і потрапили в Книгу рекордів України.

"Рекорд встановили сьогодні. 4 метри і 30 сантиметрів за 1 хвилину і 13 секунд, – зазначив Віталій Зорін, представник національного реєстру рекордів.

Своє досягнення спортсмени присвятили 30-річчю Незалежності України. Ось імена героїв:

Денис Бережник (Хуст)

Віталій Герасимов (Дніпро)

Денис Дубровський (Миколаїв)

Сергій Конюшок (Київ)

Богдан Ксенчук (Кривий Ріг)

Олександр Лашин (Маріуполь)

Сергій Пономарьов (Київ)

Володимир Рекша (Львів)

Одним із суддів на заході був легендарний стронгмен, а нині народний депутат Василь Вірастюк, повідомляє КП в Україні.

Ан-225 Мрія – найбільший в світі транспортний літак, світовий рекордсмен вантажопідйомності. Створювався авіаконструкторами як літак, який стане першою сходинкою повітряного старту космічного корабля. Для цього він повинен був піднімати більше 250 тонн.