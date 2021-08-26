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Потягли "Мрію"! Українські силачі встановили неймовірний рекорд

Любомир Луканюк
26 серпня, 11:53
До 30-річчя Дня Незалежності України вісім стронгменів тягнули понад чотири метри найбільший в світі транспортний літак

Ось так стронгмени встановлювали рекорд

Українські стронгмени зробили неймовірне – зрушили з місця найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Силачі протягли 330 тонн (вага літака з паливом) – і потрапили в Книгу рекордів України.

"Рекорд встановили сьогодні. 4 метри і 30 сантиметрів за 1 хвилину і 13 секунд, – зазначив Віталій Зорін, представник національного реєстру рекордів.

Своє досягнення спортсмени присвятили 30-річчю Незалежності України. Ось імена героїв:

  • Денис Бережник (Хуст)
  • Віталій Герасимов (Дніпро)
  • Денис Дубровський (Миколаїв)
  • Сергій Конюшок (Київ)
  • Богдан Ксенчук (Кривий Ріг)
  • Олександр Лашин (Маріуполь)
  • Сергій Пономарьов (Київ)
  • Володимир Рекша (Львів)

Одним із суддів на заході був легендарний стронгмен, а нині народний депутат Василь Вірастюк, повідомляє КП в Україні.

Ан-225 Мрія – найбільший в світі транспортний літак, світовий рекордсмен вантажопідйомності. Створювався авіаконструкторами як літак, який стане першою сходинкою повітряного старту космічного корабля. Для цього він повинен був піднімати більше 250 тонн.

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