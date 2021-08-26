Потащили "Мрию"! Украинские силачи установили невероятный рекорд

Вот так стронгмены устанавливали рекорд

Украинские стронгмены сделали невероятное – сдвинули с места самый большой самолет в мире АН-225 "Мрия". Силачи протащили 330 тонн (вес самолета с топливом) – и попали в Книгу рекордов Украины.

"Рекорд установили сегодня. 4 метра и 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд, – отметил Виталий Зорин, представитель национального реестра рекордов.

Свое достижение спортсмены посвятили 30-летию Независимости Украины. Вот имена героев:

Денис Бережник (Хуст)

Виталий Герасимов (Днепр)

Денис Дубровский (Николаев)

Сергей Конюшок (Киев)

Богдан Ксенчук (Кривой Рог)

Александр Лашин (Мариуполь)

Сергей Пономарев (Киев)

Владимир Рекша (Львов)

Одним из судей на мероприятии был легендарный стронгмен, а ныне народный депутат Василий Вирастюк, сообщает КП в Украине.

Ан-225 Мрия – самый крупный в мире транспортный самолет, мировой рекордсмен грузоподъемности. Создавался авиаконструкторами как самолет, который станет первой ступенью воздушного старта космического корабля. Для этого он должен был поднимать более 250 тонн.