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Потащили "Мрию"! Украинские силачи установили невероятный рекорд

Любомир Луканюк
26 августа, 11:53
К 30-летию Дня Независимости Украины восемь стронгменов тянули более четырех метров самый большой в мире транспортный самолет

Вот так стронгмены устанавливали рекорд

Украинские стронгмены сделали невероятное – сдвинули с места самый большой самолет в мире АН-225 "Мрия". Силачи протащили 330 тонн (вес самолета с топливом) – и попали в Книгу рекордов Украины.

"Рекорд установили сегодня. 4 метра и 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд, – отметил Виталий Зорин, представитель национального реестра рекордов.

Свое достижение спортсмены посвятили 30-летию Независимости Украины. Вот имена героев:

  • Денис Бережник (Хуст)
  • Виталий Герасимов (Днепр)
  • Денис Дубровский (Николаев)
  • Сергей Конюшок (Киев)
  • Богдан Ксенчук (Кривой Рог)
  • Александр Лашин (Мариуполь)
  • Сергей Пономарев (Киев)
  • Владимир Рекша (Львов)

Одним из судей на мероприятии был легендарный стронгмен, а ныне народный депутат Василий Вирастюк, сообщает КП в Украине.

Ан-225 Мрия – самый крупный в мире транспортный самолет, мировой рекордсмен грузоподъемности. Создавался авиаконструкторами как самолет, который станет первой ступенью воздушного старта космического корабля. Для этого он должен был поднимать более 250 тонн.

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