А посвіжів як! Усик з дружиною у Грузії

Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram
Відпочивати після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик вирушив до Грузії – компанію українському боксеру склала дружина Катерина, а також їхні друзі.
Судячи з кадрів, які з'явилися в соціальних мережах, на обличчі українського боксера вже зійшли синці, які залишилися після влучань Джошуа. А від розсічення над бровою "красується" вже ледь помітний слід.
Хоча раніше промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, стверджував, що Усик отримав жахливе розсічення, і з цієї причини реванш відкладається до квітня.
Таким було обличчя Усика кілька днів тому
У Грузії Усик в імпозантній шапці з балабоном насолоджується чудовими видами сам, і за допомогою сторіз свого Instagram ділиться цією красою з фоловерів.
Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.
Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.
При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.
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