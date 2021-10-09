А посвіжів як! Усик з дружиною у Грузії

Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram

Відпочивати після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик вирушив до Грузії – компанію українському боксеру склала дружина Катерина, а також їхні друзі.

Судячи з кадрів, які з'явилися в соціальних мережах, на обличчі українського боксера вже зійшли синці, які залишилися після влучань Джошуа. А від розсічення над бровою "красується" вже ледь помітний слід.

Реклама

Хоча раніше промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, стверджував, що Усик отримав жахливе розсічення, і з цієї причини реванш відкладається до квітня.

Реклама

Таким було обличчя Усика кілька днів тому

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

У Грузії Усик в імпозантній шапці з балабоном насолоджується чудовими видами сам, і за допомогою сторіз свого Instagram ділиться цією красою з фоловерів.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.