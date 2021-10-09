9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

А посвіжів як! Усик з дружиною у Грузії

Олег Люлька
9 жовтня, 17:32
Від шрамів, які залишилися на обличчі Олександра Усика після поєдинку з Ентоні Джошуа, вже майже немає і сліду

Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram

Відпочивати після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик вирушив до Грузії – компанію українському боксеру склала дружина Катерина, а також їхні друзі.

Судячи з кадрів, які з'явилися в соціальних мережах, на обличчі українського боксера вже зійшли синці, які залишилися після влучань Джошуа. А від розсічення над бровою "красується" вже ледь помітний слід.

Реклама

Хоча раніше промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, стверджував, що Усик отримав жахливе розсічення, і з цієї причини реванш відкладається до квітня.

Реклама

Таким було обличчя Усика кілька днів тому

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

У Грузії Усик в імпозантній шапці з балабоном насолоджується чудовими видами сам, і за допомогою сторіз свого Instagram ділиться цією красою з фоловерів.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.

Читайте також:

Реклама