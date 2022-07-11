Постирав би кулаки до ліктів. Кличко зізнався, що зробив би з Путіним

Віталій Кличко готовий зупинити Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Агресія путінської Росії проти України шокує весь цивілізований світ масштабами злочинів проти мирного населення. Найголовніше питання сьогодні – як зупинити бункерного старця.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Віталій Кличко розповів, чи вдарив би він Володимира Путіна під час зустрічі. До речі, нещодавно Леннокс Льюїс висловив слова підтримки нашому легендарному боксеру.

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"Я можу сказати одне: я дуже часто отримував такі питання від журналістів. Якби кулаками, фізичною силою вирішувалися питання в позитивному сенсі, я б, напевно, постирав би кулаки до ліктів. Якби це зупинило все це кровопролиття, то відповідь очевидна. На питання "Як довго це триватиме?", на превеликий жаль, ми не можемо відповісти. Хоча відповідь очевидна, зважаючи на поведінку Росії. Путін та Росія поважають сильних. Будемо сильними, захищатимемо країну, показуватимемо свою волю – відстануть. На слабких, на превеликий жаль, не зважають", – сказав Віталій Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Раніше Віталій Кличко розповів, що зробить його брат Володимир, якщо хоч один російський боксер вийде на ринг із прапором країни-агресора.