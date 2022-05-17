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Занурю титул у відро з кров'ю. Ультиматум Кличка російським боксерам

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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17 травня, 18:22
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Легендарний український боксер Володимир Кличко виступає за повну ізоляцію спортсменів із країни-агресора
До слів Володимира Кличка у боксерському світі прислухаються
До слів Володимира Кличка у боксерському світі прислухаються / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У відповідь на військове вторгнення Російської Федерації до України міжнародні спортивні організації усунули атлетів із країни-агресора від змагань. Росіяни намагаються всіма силами оминути дискваліфікацію, але одержують жорстку відсіч від авторитетних спортсменів.

Український боксер Володимир Кличко перебуває на твердій позиції ізоляції росіян від світового спорту. Про спілкування Володимира з представниками боксерських організацій розповів Кличко-старший.

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"Побачив листування Володимира Кличка з одним із боксерських функціонерів. Він заявив, що якщо хоч один боксер вийде на бій із російським прапором та під російський гімн, він публічно буде занурювати цей титул у відро з кров'ю.

Володимир погрожує, тому що він підтримує чітку позицію. Спорт має велику силу. Спортсмени повинні об’єднуватись. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити цю війну. Зараз світ білий і чорний. Або люди підтримують мир і Україну, або вони підтримують війну і агресивну Росію", – розповів Віталій Кличко в ефірі каналу Бомбардир.

Кличко-молодший назвав цінності, на які зазіхає Росія
Кличко-молодший назвав цінності, на які зазіхає Росія

Нагадаємо, нещодавно росіянину Дмитру Біволу дозволили вийти в ринг із найкращим боксером світу Саулем Альваресом, але для цього йому довелося зректися країни-агресора. Під час виходу спортсмена у ринг тунель підсвічувався у кольорах прапора Киргизстану, а самого бійця представили як "боксера з Каліфорнії".

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол / Фото: Reuters

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