Останній матч року в Україні завершився грандіозним скандалом

Селезньов програв своїй колишній команді / Фото: Колаж: Сьогодні

Дербі колишнього та нинішнього клубів Євгена Селезньова завершилося на користь екскоманди скандального нападника.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Колос у Ковалівці здобув вольову перемогу над Минаєм з рахунком 2:1 – а-ля МЮ у фіналі ЛЧ-1999 з Баварією, програючи по ходу 0:1, але забивши два м'ячі на заключних хвилинах поєдинку.

Утім, гол, який дозволив Колосу зрівняти рахунок, виявився скандальним. Суддя призначив пенальті у ворота Миная, хоча, як засвідчив повтор, м'яч влучив у груди гравцю гостей.

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Виправити цю помилку рефері міг би VAR, але на цьому матчі система відеодопомоги арбітрам не працювала.

СКАНДАЛЬНИЙ ПЕНАЛЬТІ

Додамо, що проти своєї колишньої команди, Колоса, форвард Миная Селезньов вийшов на заміну на 62-й хвилині – результативними діями не відзначився, при цьому за час його перебування на полі Минай двічі пропустив.

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Колос – Минай – 2:1

Голи: Мілько, 88 (пен), Чорноморець, 90 – Вишневський, 11

Після цієї перемоги над стадіоном у Ковалівці запустили феєрверки.

Колос вирушив на канікули на восьмому рядку, Минай зимуватиме передостаннім – 15-м.

Чемпіонат України поновиться наприкінці лютого.

Нагадаємо, перед грою з Колосом Євген Селезньов потрапив у черговий скандал, пригрозивши розправою журналісту Андрію Сеньківу. Останній виклав запис погроз у Мережу.