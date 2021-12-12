Последний матч года в Украине завершился грандиозным скандалом

Селезнев проиграл своей бывшей команде / Фото: Коллаж: Сегодня

Дерби бывшего и нынешнего клубов Евгения Селезнева завершилось в пользу экс-команды скандального нападающего.

ОБЗОР МАТЧА

Реклама

Колос в Ковалевке одержал волевую победу над Минаем со счетом 2:1 – а-ля МЮ в финале ЛЧ-1999 с Баварией, проигрывая по ходу 0:1, но забив два мяча на заключительных минутах поединка.

Впрочем, гол, позволивший Колосу сравнять счет, оказался скандальным. Судья назначил пенальти в ворота Миная, хотя, как показал повтор, в том моменте мяч попал в грудь игроку гостей.

Реклама

Исправить эту ошибку рефери мог бы VAR, но на этом матче система видеопомощи арбитрам не работала.

СКАНДАЛЬНЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Добавим, что против своей бывшей команды, Колоса, форвард Миная Селезнев вышел на замену на 62-й минуте – результативными действиями не отметился, при этом за время его пребывания на поле Минай дважды пропустил.

Реклама

Колос – Минай – 2:1

Голы: Милько, 88 (пен), Черноморец, 90 – Вишневский, 11

После этой победы над стадионом в Ковалевке запустили фейерверки.

Колос ушел на каникулы на восьмой строчке, Минай будет зимовать предпоследним – 15-м.

Чемпионат Украины возобновится в конце февраля.

Напомним, перед игрой с Колосом Евгений Селезнев угодил в очередной скандал, пригрозив расправой журналисту Андрею Сенькиву. Последний выложил запись угроз в Сеть.