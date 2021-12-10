Останні матчі року: розклад та результати 18-го туру УПЛ

Луганці завжди дають бій Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"
Український футбол збирається на канікули. Цими вихідними буде зіграний останній тур перед тривалою паузою.
Хто піде на відпочинок лідером УПЛ? І Шахтар, і Динамо чекають складні матчі, з суперниками, яким під силу відібрати очки. Тим цікавіше стежити за матчами 18-го туру Прем'єр-ліги.
П'ятниця, 10 грудня
17:00. Маріуполь – Дніпро-1
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 7.80 – 4.60 – 1.41
19:30. Інгулець – Десна
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.90 – 3.15 – 2.60
Субота, 11 грудня
14:00. Олександрія – Шахтар
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 9.10 – 5.00 – 1.35
17:00. Верес – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 2.46 – 3.05 – 3.15
19:30. Львів – Ворскла
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 4.20 – 3.35 – 1.93
Неділя, 12 грудня
14:00. Чорноморець – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.46 – 3.30 – 2.90
17:00. Динамо – Зоря
ТБ: 2+2
Букмекери: 1.38 – 4.80 – 8.60
19:30. Колос – Минай
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.82 – 3.65 – 4.40