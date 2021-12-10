10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Останні матчі року: розклад та результати 18-го туру УПЛ

Любомир Луканюк
10 грудня, 11:47
З 10 по 12 грудня проходить 18-й тур чемпіонату України – розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ, результати та турнірна таблиця

Луганці завжди дають бій Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Український футбол збирається на канікули. Цими вихідними буде зіграний останній тур перед тривалою паузою.

Хто піде на відпочинок лідером УПЛ? І Шахтар, і Динамо чекають складні матчі, з суперниками, яким під силу відібрати очки. Тим цікавіше стежити за матчами 18-го туру Прем'єр-ліги.

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П'ятниця, 10 грудня

17:00. Маріуполь – Дніпро-1
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 7.80 – 4.60 – 1.41

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19:30. Інгулець – Десна
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.90 – 3.15 – 2.60

Субота, 11 грудня

14:00. Олександрія – Шахтар
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 9.10 – 5.00 – 1.35

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17:00. Верес – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 2.46 – 3.05 – 3.15

19:30. Львів – Ворскла
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 4.20 – 3.35 – 1.93

Неділя, 12 грудня

14:00. Чорноморець – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.46 – 3.30 – 2.90

17:00. Динамо – Зоря
ТБ: 2+2
Букмекери: 1.38 – 4.80 – 8.60

19:30. Колос – Минай
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.82 – 3.65 – 4.40

Турнірна таблиця