Последние матчи года: расписание и результаты 18-го тура УПЛ

Луганчане всегда дают бой Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Украинский футбол собирается на каникулы. На этих выходных будет сыгран последний тур перед длительной паузой.
Кто уйдет на отдых лидером УПЛ? И Шахтеру, и Динамо предстоят сложные матчи, с соперниками, которым по силам отобрать очки. Тем интереснее будет следить за матчами 18-го тура Премьер-лиги.
Пятница, 10 декабря
17:00. Мариуполь – Днепр-1
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 7.80 – 4.60 – 1.41
19:30. Ингулец – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.60
Суббота, 11 декабря
14:00. Александрия – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 9.10 – 5.00 – 1.35
17:00. Верес – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.46 – 3.05 – 3.15
19:30. Львов – Ворскла
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 4.20 – 3.35 – 1.93
Воскресенье, 12 декабря
14:00. Черноморец – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.46 – 3.30 – 2.90
17:00. Динамо – Заря
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 8.60
19:30. Колос – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.82 – 3.65 – 4.40