10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Последние матчи года: расписание и результаты 18-го тура УПЛ

Любомир Луканюк
10 декабря, 11:47
C 10 по 12 декабря проходит 18-й тур чемпионата Украины – расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ, результаты и турнирная таблица

Луганчане всегда дают бой Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Украинский футбол собирается на каникулы. На этих выходных будет сыгран последний тур перед длительной паузой.

Кто уйдет на отдых лидером УПЛ? И Шахтеру, и Динамо предстоят сложные матчи, с соперниками, которым по силам отобрать очки. Тем интереснее будет следить за матчами 18-го тура Премьер-лиги.

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Пятница, 10 декабря

17:00. Мариуполь – Днепр-1
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 7.80 – 4.60 – 1.41

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19:30. Ингулец – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.60

Суббота, 11 декабря

14:00. Александрия – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 9.10 – 5.00 – 1.35

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17:00. Верес – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.46 – 3.05 – 3.15

19:30. Львов – Ворскла
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 4.20 – 3.35 – 1.93

Воскресенье, 12 декабря

14:00. Черноморец – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.46 – 3.30 – 2.90

17:00. Динамо – Заря
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 8.60

19:30. Колос – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.82 – 3.65 – 4.40

Турнирная таблица