Після ганьби Росії привели Путіна. Головко згадав знайомство із кривавим диктатором

Путін на свої очі бачив ганьбу Росії у битві з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 20 років тому, 9 жовтня 1999 року, на стадіоні "Лужники" у Москві відбувся матч між збірними Росії та України (1:1), у якому Андрій Шевченко забив найзнаменитіший гол у своїй кар'єрі

У цьому поєдинку брав участь екстренер молодіжної збірної України Олександр Головко. Але окрім неймовірного голу Шеви, цей матч запам'ятався легендарному захиснику ще й зустріччю з майбутнім військовим злочинцем Володимиром Путіним.

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"Дуже сильно переживав за матчі з Росією. У "Лужниках" точно не грали на 1:1. На 88-й хвилині сталося диво: Шева пробиває, Філімонов собі закидає. Нам тоді у роздягальню завели Путіна. Представили як прем'єра. А Лужков подарував усім футболістам годинники. Тому особисто бачилися", – сказав Головко в ефірі Youtube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Олександр Головко / Фото: FootBoom

Нагадаємо, гол Шевченка вивів у раунд плей-оф кваліфікації Євро-2000 Україну та залишив за бортом турніру Росію. А голкіпер Олександр Філімонов, який пропустив той м'яч від Шеви, назавжди став вигнанцем для вболівальників своєї країни.

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Гол Шеви Філімонову – на українському ТБ

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Гол Філімонову – російському ТБ

Зазначимо, що Олександр Головко народився в українському Херсоні, який нині перебуває під окупацією російських загарбників.