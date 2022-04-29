После позора России привели Путина. Головко вспомнил знакомство с кровавым диктатором

Путин на свои глаза видел позор России в битве с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 20 лет назад, 9 октября 1999 года, на стадионе "Лужники" в Москве состоялся матч между сборными России и Украины (1:1), в котором Андрей Шевченко забил самый знаменитый гол в своей карьере.

В этом поединке принимал участие экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко. Но кроме невероятного гола Шевы, этот матч запомнился легендарному защитнику еще и встречей с будущим военным преступником Владимиром Путиным.

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"Очень сильно переживал за матчи с Россией. В "Лужниках" точно не играли на 1:1. На 88-й минуте произошло чудо: Шева пробивает, Филимонов себе забрасывает. Нам тогда в раздевалку завели Путина. Представили как премьера. А Лужков подарил всем футболистам часы. Поэтому лично видились", – сказал Головко в эфире Youtube-канала ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Александр Головко / Фото: FootBoom

Напомним, гол Шевченко вывел в раунд плей-офф квалификации Евро-2000 Украину и оставил за бортом турнира Россию. А пропустивший тот мяч от Шевы голкипер Александр Филимонов навсегда стал изгоем для болельщиков своей страны.

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Гол Шевы Филимонову – на украинском ТВ

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Гол Филимонову – на российском ТВ

Отметим, что Александр Головко родился в украинском Херсоне, который сейчас находится под оккупацией российских захватчиков.