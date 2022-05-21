Після падіння Путіна. Ребров назвав, коли можна знімати санкції з Росії

Сергій Ребров категоричний щодо російського спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський спорт давно бере участь у гібридній війні Мордора проти цивілізованого світу. Війна РФ проти України лише оголила всю сутність спортсменів країни-агресора.

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Більшість спортивних федерацій світу відреагували на вторгнення Росії в Україну та усунули від міжнародних змагань російських спортсменів в індивідуальних та командних видах. Але дискусії із цього приводу не припиняються.

Один із найкращих українських тренерів Сергій Ребров прокоментував необхідність усунення російських спортсменів від змагань.

"По-перше, практично ніхто з тенісистів, які представляють Росію, не живе в Росії. Ніхто з них практично там не буває. Я впевнений, всі вони проти цієї війни просто не кожен може висловитися відкрито. Моя думка, що якщо ти не висловився відкрито проти війни, то тоді ти будь зі своєю країною, патріотом своєї країни і не бери участь у змаганнях. Це якщо говорити про тенісистів.

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Якщо говорити про футбол, команди російські чи про збірну, то тут навіть говорити нічого. Жодних інших варіантів бути не може і, сподіваюся, що ніхто їх навіть не розглядав. Дискваліфікація діє до кінця цього року, бо всі сподіваються, що війна закінчиться. Вона закінчиться, але важливо, щоб не лише війна закінчилася, а й режим путіна пішов.

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Я вважаю що санкції потрібно знімати лише після падіння режиму Путіна. Тільки якщо буде зовсім інша політика у Росії, можна буде думати, наскільки вона не страшна усьому світові", – сказав Ребров в ефірі каналу Пряма червона.

Раніше ми повідомляли, що Сергій Ребров завоював свій другий трофей на Близькому Сході, його Аль-Айн став чемпіоном Еміратів І святкував перемогу український наставник із синьо-жовтим прапором.

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