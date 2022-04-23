"Пішли нах*р, я їду". Ракіцький різко попрощався із командою Газпрому

Ярослав Ракицький різко попрощався зі своїми одноклубниками за Зенітом / Фото: Getty Images

У перші дні війни колишній гравець збірної України та Шахтаря Ярослав Ракіцький відкрито висловився проти дій російської армії. Футболіст не міг залишатися в країні-агресорі та розірвав контракт із пітерським Зенітом і виїхав з Росії.

Про те, як сталося розлучення Ракицького з російським клубом, розповів воротар "гірників" Андрій Пятов.

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"Я завжди говорив, що Ракіцький не така людина, як Толя Тимощук. Він завжди був патріотом усередині. Просто не співає гімну. У нас тренери ніколи не співали, я у збірній із 14-ти років. Ми ніколи не співали гімн, ось раптом почали співати. А Ярик не співає. Я просто особисто знаю, скільки Ярик у 2014-му, 2015-му витягнув хлопців наших, сплатив операції. Він показав усе своїм виїздом. Ми з ним розмовляли. Він каже: "Щойно я дізнався, як тільки перший приліт, зібрав усіх і сказав: "Пішли нах*р, я їду", – розповів Пятов в ефірі "Люкс ФМ" .

Нагадаємо, після відходу з пітерського Зеніту Ярослав Ракіцький приєднався до донецького Шахтаря. У першому ж поєдинку за "гірників" Ярослав заспівав гімн України разом із усіма футболістами. Раніше захисник довгий час піддавався критики через небажання співати з командою головну пісню країни.