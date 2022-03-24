Португалія – Туреччина: де дивитись і хто фаворит стикового матчу ЧС-2022

Роналду доведеться пробивати захист Туреччини / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
У четвер, 24 березня, європейські збірні продовжать свій шлях на чемпіонат світу в Катарі.
Сьогодні у Порту на стадіоні "Драгау" відбудеться стиковий матч ЧС-2022 між збірними Португалії та Туреччини.
Коли початок. Стартовий свисток у матчі буде дано в 21:45 за київським часом.
Де дивитись. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1", а також гру можна буде переглянути на платформі Oll.tv.
Історія протистояння. Вперше команди зустрілися у грудні 1955 року і тоді Туреччина виграла – 3:1. Остання зустріч датується літом 2012 року і знову перемога Туреччини – 3:1. Інші шість разів перемагали португальці.
Хто фаворит. У букмекерських конторах вважають, що португальці мають хороші шанси пройти далі. Котирування на основний час: Португалія – 1.35, нічия – 5.40, Туреччина – 9.10.
Коефіцієнт на прохід: Португалія – 1.16, Туреччина – 5.70. У відсотках це – 82 проти 18.
Що далі. Переможець цієї пари зустрінеться 29 березня з переможцем протистояння Італія – Північна Македонія.
Що з Україною? Наша команда теж мала сьогодні зіграти стиковий матч проти Шотландії. Але гру перенесли на червень.
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