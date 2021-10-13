15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
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Колос --
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Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
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22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Пора створювати діток: олімпійська медалістка Токіо-2020 несподівано покинула спорт

Сергій Шаховець
13 жовтня, 14:40
Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри

Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри / Фото: Инстаграм

Про своє рішення 22-річна українська спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram, розмістивши текст під милим фото на березі моря. Своє рішення Аліна аргументувала відсутністю мотивації, оскільки всі свої спортивні мрії вона реалізувала. Тепер пора створювати сім'ю.

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"Пора зізнатися ... Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті – олімпійська медаль.
Хочу сказати величезне спасибі всім, хто допоміг прийти до цього, тренера, дівчат, масажистів, лікарів, рідних та близьких які підтримували у важкі хвилини – велике спасибі.

Чому так рано? А чого тягнути ...

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Комплект медалей з чемпіонату світу і Європи є. Олімпійська медаль, про яку мріяла з дитинства, здійснилася.
Рано чи пізно це доведеться зробити і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, дітей", – написала Шинкаренко в своєму Instagram.

Нагадаємо, що українська синхроністка Аліна Шинкаренко завоювала бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у груповий програмі з синхронного плавання. Це була найдорожча медаль України на Іграх у Токіо. Кожна з восьми спортсменок отримала по 55 тисяч доларів.

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На останньому чемпіонаті Європи з водних видів спорту у 2021 році Шинкаренко здобула чотири медалі: три золотих і одну срібну.

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