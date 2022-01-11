Спроба відвернути увагу від протестів: Казахстан подав заявку на проведення чемпіонату світу

Казахстан хоче прийняти чемпіонат світу з Казахстану / Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок Казахстан подав заявку на проведення чемпіонату світу у 2026 році. Їхніми конкурентами стане Швейцарія.
Про це повідомляє blick.ch.
При цьому джерело припускає, що заворушення в країні навряд чи завадять Казахстану боротися за ЧС-2026.
Зазначимо, що господарі чемпіонатів світу з хокею розписані до 2025 року:
- 2022 – Фінляндія (Гельсінкі та Тампере)
- 2023 – Росія (Санкт-Петербург)
- 2024 – Чехія (Прага та Острава),
- 2025 – Данія та Швеція (Стокгольм та Хернінг)
Що сталося
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт. Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану у трьох регіонах, проте протести тривали.
- Протести у Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- 5 січня Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
- Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент ОДКБ залишить Казахстан після виконання своїх завдань, термін залежить від рішення глави республіки.