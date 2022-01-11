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Спроба відвернути увагу від протестів: Казахстан подав заявку на проведення чемпіонату світу

Олександр Трикіша
11 січня, 18:58
З початку року в Казахстані не вщухають масові протести, але влада цього не помічає – вони захотіли прийняти чемпіонат світу з хокею

Казахстан хоче прийняти чемпіонат світу з Казахстану / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок Казахстан подав заявку на проведення чемпіонату світу у 2026 році. Їхніми конкурентами стане Швейцарія.

Про це повідомляє blick.ch.

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При цьому джерело припускає, що заворушення в країні навряд чи завадять Казахстану боротися за ЧС-2026.

Зазначимо, що господарі чемпіонатів світу з хокею розписані до 2025 року:

  • 2022 – Фінляндія (Гельсінкі та Тампере)
  • 2023 – Росія (Санкт-Петербург)
  • 2024 – Чехія (Прага та Острава),
  • 2025 – Данія та Швеція (Стокгольм та Хернінг)

Що сталося

  • У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт. Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану у трьох регіонах, проте протести тривали.
  • Протести у Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
  • 5 січня Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
  • Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент ОДКБ залишить Казахстан після виконання своїх завдань, термін залежить від рішення глави республіки.