Попытка отвлечь от протестов: Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира

Казахстан хочет принять чемпионат мира по хоккею / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Их конкурентами станет Швейцария.

Об этом сообщает blick.ch.

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При этом, источник предполагает, что беспорядки в стране вряд ли помешают Казахстану бороться за ЧМ-2026.

Отметим, что хозяева чемпионатов мира по хоккею расписаны до 2025 года:

2022 – Финляндия (Хельсинки и Тампере)

2023 – Россия (Санкт-Петербург)

2024 – Чехия (Прага и Острава),

2025 – Дания и Швеция (Стокгольм и Хернинг)

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