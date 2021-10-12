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Потрапили під роздачу: російських уболівальників побили в Словенії (фото)

Андрій Трофімов
12 жовтня, 12:42
Бійка сталася в Маріборі після матчу відбору ЧС-2022, в якому збірна РФ обіграла словенців з рахунком 2:1

Росіянам дісталося від словенців / Фото: Twitter

Фанати збірної Росії, які не раз калічили уболівальників з інших країн, тепер самі потрапили під роздачу. Це сталося після гри в Маріборі, де команда РФ здолала Словенію 2:1.

"Нас було п'ятеро. Після гри вийшли зі стадіону і пішли пішки до готелю. Йшли без кольорів збірної Росії. У темряві на одній з вулиць на нас зі спини напали місцеві: почали валити на землю і бити. Дісталося всім, але одного з наших хлопців серйозно побили – його доставили до лікарні, де зафіксували переломи і множинні удари. Лікарі запропонували зробити операцію сьогодні-завтра, але він вирішив відмовитися, оскільки був рейс до Росії. Зараз він летить додому. Природно, таке не минуло без уваги поліції. Вона оформили протокол", – наводить слова російського вболівальника Романа РІА Новости Спорт.

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Фото – UgodnikOnTour

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Трибуни стадіону в Маріборі. Фото – Reuters

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Зазначимо, що самі фанати з РФ не раз відзначалися звірячою поведінкою. Раніше ми писали, що росіяни Михайло Івкін і Павло Косов, які ледь не вбили англійського вболівальника під час Євро-2016, отримали тюремні строки після суду у Франції.

Найбільше тоді в Марселі дісталося 50-річному Ендрю Баче. Внаслідок побоїв у чоловіка, якого росіяни били залізним прутом, зупинилося серце. Бездиханне тіло британця на вулиці виявили поліцейські, і тільки завдяки екстреним реанімаційним заходам на місці вдалося повернути його до життя.

Також ми розповідали, що хіт про Путіна об'єднав українських і австрійських фанатів на Євро-2020.

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