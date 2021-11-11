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Потрапив під Коня! Українському боксеру з рекордним гонораром обрали суперника

Олег Люлька
11 листопада, 09:33
Триразовий претендент на чемпіонський титул у середній вазі українець Сергій Деревянченко наступний бій проведе 5 грудня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі

Адамес vs Дерев'янченко / Фото: Instagram

Суперником Сергія Дерев'янченка буде представник Домініканської Республіки Карлос Адамес. Про це повідомляє Badlefthook.

Бій 36-річного Дерев'янченка на прізвисько Технік проти 27-річного Адамеса на прізвисько Caballo Bronco (Борзий кінь) відбудеться в андеркарді протистояння Джервонта Девіс – Ісаак Круз.

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Нагадаємо, Дерев'янченко тричі претендував на чемпіонський титул у середньому дивізіоні, але щоразу програвав рішенням суддів. На шляху Сергія до пояса ставали Даніель Джейкобс, Геннадій Головкін та Джермалл Чарло.

При цьому за бій із Головкіним у 2019-му Дерев'янченко отримав 5,2 млн доларів, що стало рекордним гонораром серед активних, на той час, українських боксерів.

/ Фото: Getty Images

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Сергій Дерев'янченко / Фото: facebook/Sergiy Derevyanchenko

Що ж до Карлоса Адамеса, він на профі-рингу провів 21 бій – 20 виграв, причому 16 – нокаутом.

Єдиної поразки, у листопаді 2019 року, домініканець зазнав від бразильця Патріка Тейшейри, якому поступився одноголосним рішенням суддів. Після цього Адамес провів два поєдинки, у яких здобув дострокові перемоги.

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"Я радий повернутися в ринг та продовжити шлях до чемпіонства. На фанатів чекає ще один приголомшливий бій", – обіцяє Дерев'янченко.

"Моєму супернику краще бути готовим на всі сто, тому що я своїх шанувальників не розчарую", – каже, своєю чергою, Адамес.

Раніше ми писали, що Усик боксував проти Дерев'янченка і навіть програвав йому.