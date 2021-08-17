Зрозуміти і пробачити: бразилець вибачився за побиття свого одноклубника

Бійка між гравцями Галатасарая / Фото: YouTube

Бразильський захисник Галатасарая записав відеозвернення, в якому вибачився за свою неадекватну поведінку в матчі проти Гіресунспора, в якому Маркао побив свого одноклубника – турецького півзахисника Керема Актюркоглу.

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"Я хотів би попросити вибачення перед усіма тренерами, нашим президентом, нашим керівництвом, і нашими вболівальниками Галатасарая, яких я дуже ціную. Особливо я вибачаюся перед Фатіхом Терімом, який довіряє мені, розвиває і підтримує мене.

Я зможу зрозуміти, якщо ви відмовитеся від мене. Поважаю всі рішення і санкції, які будуть прийняті через цей інцидент. Але у мене є прохання – розплачуватися за свою поведінку повинен я. Не моя дружина і не мої діти. Будь ласка, не робіть їм боляче. Вони цього не заслуговують", – сказав бразилець в своєму Twitter .

Нагадаємо, у поєдинку турецького чемпіонату Маркао зробив 50-метровий забіг до свого партнера Керема Актюркоглу, якого спершу вдарив головою, а потім кілька разів руками .

Актюркоглу заявив, що він "всього лише сказав Маркао замовкнути" після невеликої словесної перепалки, яка виникла між ними.

Арбітр зустрічі скористався VAR і розглянув цей інцидент, після чого показав бразильцеві пряму червону картку, тим самим вирівнявши склади команд. Тепер Маркао загрожує від 5 до 10 матчів дискваліфікації .