Масова бійка футболістів: затримали понад 30 людей

Спорт по-російськи – турнір дворових команд з футболу перетворився на арену для боїв без правил

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Twitter

Масова бійка спалахнула під час футбольних змагань аматорських команд у Москві. Усе почалося зі звичайного фолу одного з гравців, а потім в хід пішли кулаки.

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Як повідомляє канал Мутко проти, на московське "копа де Азія" викликали поліцію.

На місце виїхали два екіпажі поліції. Потім довелося викликати підкріплення. На місце відправили ще дев'ять екіпажів і один автобус.

Як наслідок, затримали і доставили у відділок 34 футболісти.

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Раніше ми писали про бійку в чемпіонаті Туреччини. Бразильський захисник Галатасарая Маркао, якого сватали в київське Динамо, під час матчу накинувся на свого ж одноклубника Актюркоглу.