Допоможемо Україні! Фентезі-ліга випустила унікальні картки Шахтаря

Картки із футболістами Шахтаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Картки з футболістами Шахтаря – для підтримки України! Футбольна фентезі-гра Sorare випустила лімітовану серію блокчейн-карток Stand for Peace для збору допомоги Україні.

На кожного футболіста українського клубу випущено 50 карток лімітованої серії плюс одна унікальна дуже рідкісна картка.

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До 15 квітня у всіх менеджерів онлайн-ігри буде можливість придбати їх на аукціоні.

Sorare подвоїть суму пожертвувань і направить їх Шахтарю для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Довідка Wikipedia. Sorare – це фентезі-гра у футбол, в якій гравці купують, продають, обмінюють та керують віртуальною командою за допомогою цифрових карток гравців. Гра використовує технологію блокчейн на основі Ethereum та була розроблена у 2018 році.

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Також Шахтар проводить у Європі серію благодійних матчів:

9 квітня з Олімпіакосом (0:1)

14 квітня з Лехією

19 квітня з Фенербахче

1 травня з Хайдуком

Усі кошти від продажу квитків на матчі та реклами будуть спрямовані на допомогу Україні та українським дітям.