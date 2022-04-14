14 квітня 19:45 Онлайн
Аталанта --
Лейпциг --
14 квітня 22:00
Барселона --
Айнтрахт --
14 квітня 22:00
Ліон --
Вест Хем --
14 квітня 22:00
Рейнджерс --
Брага --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Допоможемо Україні! Фентезі-ліга випустила унікальні картки Шахтаря

Андрій Трофімов
14 квітня, 12:22
У фентезі-грі Sorare менеджери команд до 15 квітня можуть купити рідкісні картки з футболістами українського клубу

Картки із футболістами Шахтаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Картки з футболістами Шахтаря – для підтримки України! Футбольна фентезі-гра Sorare випустила лімітовану серію блокчейн-карток Stand for Peace для збору допомоги Україні.

На кожного футболіста українського клубу випущено 50 карток лімітованої серії плюс одна унікальна дуже рідкісна картка.

Реклама

До 15 квітня у всіх менеджерів онлайн-ігри буде можливість придбати їх на аукціоні.

Sorare подвоїть суму пожертвувань і направить їх Шахтарю для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Довідка Wikipedia. Sorare – це фентезі-гра у футбол, в якій гравці купують, продають, обмінюють та керують віртуальною командою за допомогою цифрових карток гравців. Гра використовує технологію блокчейн на основі Ethereum та була розроблена у 2018 році.

Реклама

Також Шахтар проводить у Європі серію благодійних матчів:

  • 9 квітня з Олімпіакосом (0:1)
  • 14 квітня з Лехією
  • 19 квітня з Фенербахче
  • 1 травня з Хайдуком

Усі кошти від продажу квитків на матчі та реклами будуть спрямовані на допомогу Україні та українським дітям.