Поможем Украине! Фэнтези-лига выпустила уникальные карточки Шахтера

Карточки с футболистами Шахтера / Фото: Коллаж: Сегодня

Карточки с футболистами Шахтера – для поддержки Украины! Футбольная фэнтези-игра Sorare выпустила лимитированную серию блокчейн-карточек Stand for Peace для сбора помощи Украине.

На каждого футболиста украинского клуба выпущено 50 карточек лимитированной серии плюс одна уникальная супер-редкая карточка.

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До 15 апреля у всех менеджеров онлайн-игры будет возможность приобрести их на аукционе.

Sorare удвоит сумму пожертвований и направит их Шахтеру для помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Справка Wikipedia. Sorare – это фэнтези-игра в футбол, в которой игроки покупают, продают, обменивают и управляют виртуальной командой с помощью цифровых карточек игроков. Игра использует технологию блокчейн на основе Ethereum и была разработана в 2018 году.

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Также Шахтер проводит в Европесерию благотворительных матчей:

9 апреля с Олимпиакосом (0:1)

14 апреля с Лехией

19 апреля с Фенербахче

1 мая с Хайдуком

Все средства от продажи билетов на матчи и рекламы будут направлены на помощь Украине и украинским детям.