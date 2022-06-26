Поляк вигадав круту благодійну акцію для України на Вімблдоні

Хуберт Хуркач - найкращий тенісист із Польщі

Цивілізований світ продовжує підтримувати Україну у її війні проти фашистської армії Путіна. Багато спортсменів або йдуть на фронт, або допомагають у гуманітарному чи фінансовому плані.

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Вирішив доєднатися до допомоги нашій країні й польський тенісист Хуберт Хуркач, який завтра стартує на Вімблдоні. На своїй сторінці в Twitter гравець розповів, як його успішна гра може допомогти українцям.

"Кожен мій ейс на Вімблдоні коштуватиме 100 євро, які я передам на допомогу громадянам України. Сподіваюся, їх буде багато".

Ейс – це подача на виліт, коли тенісист виграє розіграш одразу після першої подачі. Зазначимо, що Хуркач є десятим, а на Вімблдоні зіграє під №7 через санкції травми Звєрєва та санкцій щодо росіян Медведєва та Рубльова.

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Першим суперником Хуберта стане іспанець Алехандро Давидович Фокіна. У разі перемоги у другому колі поляк зіграє або з аргентинцем Федеріко Корією, або з чехом Іржі Весели.